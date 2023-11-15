قررت إدارة نادي الفيصلي، اليوم الأربعاء، إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدرب “يفيس فاندرهاي” .

وقدمت الإدارة للمدرب ولطاقمه الفني الشكر على الفترة التي قضوها مع الفريق.

يذكر أن فريق الفيصلي حقق انتصارا وحيدا في آخر 5 مباريات بالدوري.