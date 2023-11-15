تمكن قائد سيارة شاص من دفع مركبة من الخلف ، لانقاذ سيارة أخرى قبل انجرافها مع السيل في جدة .

ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة «إكس» ، تدخل قائد سيارة شاص لإنقاذ السيارة المتعطلة بعد أن جرفتها السيول؛ حيث دفعها من الخلف.

وقد تلقى صاحب الشاص إشادات واسعة بعدما استطاع إنقاذ السيارة الأخرى من وسط السيول .

ويُذكر أن المركز الوطني للأرصاد ، توقع في تقريره عن حالة الطقس أن مدينة جدة وأجزاء واسعة من مكة المكرمة ، تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي ، حيث لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار غزيرة يُصاحبها جريان سيول وصواعق رعدية ونشاط في الرياح السطحية .