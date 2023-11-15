نافست أندية تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي نادي ريال مدريد الإسباني، لضم لاعب بايرن ميونيخ الألماني ألفونسو ديفيز، سواء في الشتاء المقبل، أو في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت مصادر أن نادي تشيلسي الإنجليزي، وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي، بدآ مراقبة ديفيز الشهر الماضي.

وأضافت المصادر “مع اهتمام ليفربول وباريس سان جيرمان أيضًا باللاعب الكندي الدولي، يسعى السيتي والبلوز أيضًا للظفر بخدمات اللاعب قبل انتهاء عقده مع بايرن في عام 2025”.

وتابعت: “لكن فريق الدوري الإنجليزي والنادي الباريسي يشعران بالقلق من فرصهما في الظفر بخدماته، خاصة وأن الجميع، وحتى نادي بايرن، يعتقدون أن ديفيز يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل”.

ويحاول بايرن ربط اللاعب الكندي بعقد جديد لكنه لا يُظهر رغبة كبيرة في الالتزام بمستقبله مع بطل الدوري الألماني.

والجدير بالذكر أثبت ديفيز نفسه واحدًا من أبرز لاعبي الظهير الأيسر في العالم منذ مغادرته فانكوفر وايتكابس إلى بايرن في عام 2018.