فتح الاتحاد الانجليزي لكرة القدم تحقيق حول الفساد الذي طال رئيس تشيلسي السابق رومان ابراموفيتش فيما يتعلق بالتلاعب بالأموال و الأوراق .

وتأتي هذه التحقيقات على خلفية قيام مالك تشلسي السابق رومان ابراموفيتش استخدم عدد من المنتجات المالية خارج المملكة المتحدة لتغطية الكثير من المصاريف المتعلقة بكرة القدم في تشيلسي حيث أنه كانت تظهر في التقارير المالية و كأن النادي هو من يدفع على غير حقيقة ذلك.

وأكد خبراء أن تشلسي قد يواجه خصماً للنقاط هذا الموسم مع استمرار التحقيق في الفساد المالي المتهم فيه رئيس البلوز السابق .