تعرضت الفنانة المصرية جوري بكر، لحادث سرقة داخل صالة الوصول بمطار القاهرة الجوي، وذلك أثناء عودتها من مدينة شرم الشيخ رفقة زوجها ورضيعها.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن أن أحد السائقين سرق حقيبة بكر أثناء استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوي غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وتمكن ضباط المباحث من إعادة الحقيبة وبها متعلقات ثمينة ومشغولات ذهبية وجهاز إرضاع مولود، وتم ضبط المتهم في واقعة السرقة وهو سائق خاص يعمل في إحدى الشركات التابعة لمطار القاهرة الجوي.

والجدير بالذكر شاركت جوري بكر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة” مع محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، وأحمد داش وغيرهم نخبة من النجوم.