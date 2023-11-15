أكد البرازيلي مارسيلو سالازار المدير التنفيذي لنادي النصر ، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عزز دوري روشن ، وفتح الأبواب أمام وصول نجوم كرة القدم العالمية مثل نيمار ، بنزيما ، كانتي ، فيرمينو وماني .

وقال سالازار في تصريحات صحفية : “هناك حركة تهدف إلى زيادة عدد الأجانب داخل فرق الدوري ، فالمسموح حالياً تسجيل 8 أجانب فقط ، ولكن يمكن أن يصل إلى 10 ” .

وأضاف :” يوجد إتجاه نحو وصول لاعبين جدد من الطراز العالمي منجذبين إلى نوعية الأندية ونمو كرة القدم والرؤية ونوعية الحياة ، لافتاً إلى وصول كريستيانو خطة طموحة تم بناؤها بشكل جماعي ونفذها ببراعة رئيس النادي ” .

كما تحدث عن علاقته بالنجم البرتغالي ، حيث قال : “علاقتي معه ودية ومهنية وصادقة ومباشرة بالإضافة إلى ذلك أنا معجب به بشدة لقد أثر على النادي حتى قبل وصوله ، داخل الملعب وخارجه ارتفعت مستويات الطلب كثيراً وهذا غير مستوى النادي لقد أصبحنا علامة تجارية عالمية اليوم نرى قمصان النصر في جميع أنحاء العالم” .

ويُذكر أن انتقل إلى صفوف النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ، فى صفقة انتقال حر حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد .