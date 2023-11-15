ألقت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة، القبض على مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزته حطب محلي معروض للبيع.

وأكدت أنه تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص، مضيفة أن ذلك يأتي في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

وحث الأمن العام على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.