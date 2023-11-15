ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وأكد أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صله بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام 911 مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.