اختتم المنتخب الوطني اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب باكستان يوم غد الخميس على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية التي بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ قبل أن يطبق المدرب جمل تكتيكية، بعدها أجرى مانشيني تقسيمه على منتصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وواصل ياسر الشهراني برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي. فيما انتظم عبدالإله هوساوي في معسكر الأخضر صباح اليوم وشارك في الحصة التدريبية.