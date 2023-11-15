تحدث مهاجم نادي الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما عن فخرة بالانضمام إلى نادي الاتحاد وذلك خلال كلمة ألقاها في ‎منتدى مسك العالمي 2023.

وقال بنزيما “فخور بقيادتي لفريق ‎الاتحاد، ومتفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، وأحب أن أكون قدوة لهم، وأن أنقل لهم خبرتي”.

وأضاف بنزيما “لعبي في وقت سابق لنادي مثل ريال مدريد جعل لدي خبرة كبيرة وأريد نقل هذه الخبرة للشباب”.

وتابع بنزيما “أتعامل مع السعودية كوطن ثاني، وأنا هنا لست فقط للعب كرة القدم بل للمساعدة أيضاً في مشروع تطوير كرة القدم السعودية”.

والجدير بالذكر سوف يواجه نادي الاتحاد نظيره الاتفاق مساء يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.