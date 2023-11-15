بلغ عدد اللاعبين الذين تم استدعاؤهم لمنتخباتهم خلال فترة توقف دوري روشن للمحترفين ، 45 لاعباً يمثلون 27 منتخبًا من مختلف القارات، وذلك للمشاركة في «أيام الفيفا الدولية» التي تقام خلال شهر نوفمبر الجاري .

وتصدر ناديا النصر وضمك، قائمة أكثر الأندية إرسالاً للمنتخبات الدولية، وذلك بواقع خمسة لاعبين من كلا الناديين، أما الهلال فقد تم اختيار أربعة لاعبين منه وكذلك الاتفاق والشباب، وثلاثة لاعبين من الأهلي والفيحاء والوحدة وأبها والحزم ، أما أندية الأخدود والطائي والرائد والرياض والخليج والفتح والتعاون فقد حضرت بلاعب واحد لكل ناد .

كما تصدرت كل من المغرب والسنغال قائمة أكثر الدول التي تضم لاعبين يشاركون في دوري روشن للمحترفين، بواقع أربعة لاعبين لكل دولة، وثلاثة لاعبين لكل من البرتغال ورومانيا والكاميرون وغامبيا وكوت ديفوار .

والجدير بالذكر تواجد 27 لاعباً يحضرون في قائمة المنتخب الوطني ،الذي يتأهب لمباراتي باكستان والأردن في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 .