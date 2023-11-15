قررت عائلة المطرب المصري الراحل عبدالحليم حافظ مقاضاتها لعائلة الفنانة الراحلة سعاد حسني ومروجي شائعة زواجه منها «عرفيًا» .

وأكد الفنان محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل ، عن اعتزام الأسرة مقاضاة أشقاء سعاد حسني؛ بسبب نشرهم شائعات تتحدث عن زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني ، الأمر الذي نفته عائلة الأخير جملة وتفصيلاً .

وفي وقت سابق ، كشفت جيهان عبد المنعم شقيقة الفنانة سعاد حسني ، في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي أن الثنائي كانا متزوجين لمدة 6 سنوات ونصف.

ونقل شبانة رفض الأسرة لما وصفه بالحملة الممنهجة من المعلومات غير الصحيحة، التي تستهدف سمعة الفنان الراحل وعائلته ، مؤكدًا على اتخاذ إجراء قانوني ضد أشقاء الفنانة سعاد حسني باعتبارهم مصدر الشائعات .