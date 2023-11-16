شهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، افتتاح جوجل كلاود منطقتها السحابية الجديدة في الدمام.

ويأتي ذلك لتقدم خدماتها لمؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الاتصالات أهمية استثمار جوجل كلاود في المنطقة الجديدة، مبيناً أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف وطموحات المملكة لأن تصبح مركزاً إقليمياً رائداً لتقنيات الحوسبة المتقدمة، وسيسهم في دعم مبادرات الأعمال الرقمية الواعدة، وتسريع عجلة الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في القطاعين العام والخاص.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود توماس كوريان: ” نشهد حالياً أحد أهم التحولات التكنولوجية في تاريخنا المعاصر، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتحسين قدرتها على التواصل والتفاعل مع العملاء إلى جانب تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وستساعد منطقتنا السحابية الجديدة في المملكة العربية السعودية مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحقيق أقصى فائدة من بياناتها، والاستفادة من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلق ثقافة ابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة تمتاز بأعلى مستويات من الأمان”.