أعلنت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح 250 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة
وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:
1- مدير التصميم.
(Design Manager – Dry Utilities)
2- مدير الجدولة.
(Master Schedule Manager)
3- موظف إداري.
(Administrator)
4- مدير أول للواجهة والتكامل.
(Senior Interface & Integration Manager)
5- مدير الواجهة والتكامل.
(Interface & Integration Manager)
6- مساح الكميات.
(Quantity Surveyor)
7- مهندس جودة.
(Quality Engineer)
8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.
(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)
9- مدير الجذب السياحي.
(Attractions Director)
10- مهندس موقع.
(Site Engineer)
11- مدير العمليات الهندسية.
(Engineering Operations Manager)
12- مهندس كهرباء مساعد.
(Associate Electrical Engineer)
13- مشغل / مصمم المرافق.
(Utility Cad Operator/Designer)
14- مهندس أول (المشتريات والعقود).
(Senior Engineer (Procurement and Contracts))
15- المدير التجاري.
(Commercial Manager)
وأخرى
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا
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