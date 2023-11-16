أعلنت شركة بارسونز العربية السعودية (Parsons)، عن طرح 250 وظيفة شاغرة لحملة كافة المؤهلات للعمل بمختلف المجالات والتخصصات، بفروع الشركة في مختلف مناطق المملكة

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة:

1- مدير التصميم.

(Design Manager – Dry Utilities)

2- مدير الجدولة.

(Master Schedule Manager)

3- موظف إداري.

(Administrator)

4- مدير أول للواجهة والتكامل.

(Senior Interface & Integration Manager)

5- مدير الواجهة والتكامل.

(Interface & Integration Manager)

6- مساح الكميات.

(Quantity Surveyor)

7- مهندس جودة.

(Quality Engineer)

8- مهندس بيئي أول – النفط والغاز.

(Senior Environmental Engineer – Oil & Gas)

9- مدير الجذب السياحي.

(Attractions Director)

10- مهندس موقع.

(Site Engineer)

11- مدير العمليات الهندسية.

(Engineering Operations Manager)

12- مهندس كهرباء مساعد.

(Associate Electrical Engineer)

13- مشغل / مصمم المرافق.

(Utility Cad Operator/Designer)

14- مهندس أول (المشتريات والعقود).

(Senior Engineer (Procurement and Contracts))

15- المدير التجاري.

(Commercial Manager)

وأخرى

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع هنا