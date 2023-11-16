ألقت الشرطة المصرية، القبض على عاطل حاصل على دبلوم صناعي انتحل صفة طبيب وتخصص في أمراض المخ والأعصاب.

وأوضحت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية شمال البلاد، بإلقائها القبض على شخص انتحل طبيب شهير كان يتردد عليه العديد من المرضى من كافة المحافظات، ليتبين لاحقا أنه مزيف ولم يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

وأضافت المديرية إن إدارة العلاج الحر تمكنت من ضبط المدعو “محمد إبراهيم” والشهير بالدكتور “محمد معروف” حاصل على دبلوم صناعي، أثناء توقيعه الكشف الطبي على أحد المرضى.

وتابعت المديرية أنه ثبت أنه يعمل في العديد من المحافظات بدون وجود ترخيص لمزاولة المهنة، ويقوم بتقديم خدمات الطب البشري للمرضى داخل مجمع عيادات بمدينة الزقازيق، ويتردد عليه عدد كبير من المرضى يومياً.

واستكملت المديرية أنه تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية مخالفة داخل المنشأه بالزقازيق، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطبيب ومجمع العيادات، وتحريز الأدوية المخالفة.