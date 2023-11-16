كشفت هيئة تنظيم المياه والكهرباء عن 8 معايير مضمونة حفاظا على الحق في حال فصل الخدمة الكهربائية، لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وأوضحت الهيئة أن هناك 8 معايير لإلزام مقدم الخدمة بتعويض المستهلك آلياً، في حال فصل التيار لعدم السداد.

وأضافت أن هناك تعويض للمستهلك بـ500 ريال من مقدم الخدمة في الأوقات والحالات المحظورة:

– خلال فترة اختبارات التعليم العام لفئة الاستهلاك السكني.

– بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا.

– خارج أوقات العمل الرسمي لمقدم الخدمة.

– خلال شهر رمضان المبارك لفئة الاستهلاك السكني.

– إذا كانت هناك شكوى رسمية ذات علاقة بالفاتورة ولم يتم الفصل فيها.

– إذا كان هناك أي شخص في منشأة المستهلك ينطبق عليه تعريف ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.

– إذا كانت المديونية على المستهلك لدى مقدم الخدمة غير متعلقة باستهلاك الكهرباء من العداد محل الموضوع بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (22-4) من دليل تقديم الخدمة الكهربائية.