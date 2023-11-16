شهدت قرية هندية صغير ، مقتل صبي صغير في حادثة مأساوية ، بعد هجوم مروع على يد مجموعة من القردة .

ووفقاً لوسائل الإعلام الهندية ، فكان الصبي ديباك ثاكور، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، يلعب مع أصدقائه في قرية سالكي الهندية ، عندما وقعت الحادثة .

وتم نقل الصبي إلى مستشفى محلي ، قبل الإعلان عن وفاته، حيث لم يتمكن الأطباء من رؤيته لتلقي العلاج.

وقال مسؤول : ” تمزقت أمعاؤه في الهجوم ، وهرع إلى منزله ونقل إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته لدى وصوله” .

وأضاف بأن هذه ليست المرة الأولى ، حيث شهدت القرية عدة هجمات متعددة خلال الأسبوع الماضي .