أوضحت صفاء بازرعه أخصائية خدمات التغذية، أن تناول خل التفاح العضوي بكميات كبيرة ممكن أن يسبب مشكلات كبيرة للجسم.

وردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل بخصوص فعالية خلة التفاح في إنقاض الوزن، أوضحت الأخصائية أن الدراسات التي أجريت بخصوص هذا الأمر قليلة جدا.

وأشارت إلى أن الدراسات التي أجريت على خل التفاح وإنقاص الوزن، تم تجريبها على أشخاص التزموا بحمية غذائية قليلة السعرات حتى وصلوا لنتيجة واضحة بخصوص إنقاص وزنهم.

هل خل التفاح العضوي يساعد في إنزال الوزن؟..

صفاء بازرعه – أخصائية خدمات تغذية تجيب @NtSafaBaz#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sFBcTszLze — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2023