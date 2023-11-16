أكد المستشار النفسي متعب المرشدي ، أن الرجل لا يحب المرأة ضعيفة الشخصية ، وكذلك المرأة ففطريًا نجدها لا تقبل بالرجل ضعيف الشخصية .

وقال المرشدي : ” لابد من خلق جسر للتواصل بين الزوجين ، ويكونوا متفاهمين ومتفقين على خطط وأهداف حياتهما ، مثل الإنجاب والتربية والتعليم ، مشيراً إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تبنى على الحب والاحترام والتقدير بين الطرفين” .

ولفت إلى أن المرأة ضعيفة الشخصية هي التي تتنازل عن حقوقها بشكل كامل ، سواء كان في التعليم أو الحصول على وظيفة أو اختيار شريك حياتها أو مصروفها الشخصي .

وفي سياق متصل ، أكد على أن الأمهات السعوديات يقدمن تضحيات كثيرة في حياتهن الزوجية ، حتى إذا وصل الأمر إلى الانفصال ، فنجد بأنهن يحملن مسئولية تربية الأبناء .

متعب المرشدي – مستشار نفسي: المرأة الضعيفة هي التي تتنازل عن حقوقها بشكل كامل دون أي مقاومة أو رأي @Psy_mut#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/Df1c32lV4t — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2023

كيف يحافظ الزوجين على التوافق بينهما مع مر السنين؟..

إجابة المستشار النفسي متعب المرشدي @Psy_mut#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/uIjtRpnB1k — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2023