تحدثت الدكتورة زهرة المعبي عن تأثير الأسماء في تكوين الشخصيات، وجهت رسالة لكل أم تهتم بهذا الأمر، أنه لا صحة له، ولا يجب الأخذ به.

وأضافت المعبي أن هذا الأمر ما هو إلا تكهنات وتنبؤات، لا صحة لها، وأنها تعتبر الأمر لا يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي.

وأردفت أن القرآن كله حروف، وأنه لا يجب أن تقول الأم أنها ستضيف حرف وتحذف الآخر، فهي تكهنات خاطئة، وكل شخص يولد باسمه