أعلنت شركة أرامكو روان للحفر عن طرح أكثر من (20) وظيفة (إدارية، قانونية، فنية، تقنية، هندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات للعمل في المنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المطلوبة هي:

– عامل كهرباء

– فني الكترونيات أول

– مهندس بارج كبير

– منسق التدريب على السلامة

– أخصائي إدارة الموارد البشرية

– مساعد إدارة الموارد البشرية

– منسق مراقبة الوثائق

– مدير تقنية المعلومات

– هندسة المصمم

– متخصص خزينة

– مدير أداء العمليات

– مدير تطوير الأعمال

– متخصص الحوكمة والمخاطر والامتثال

– أخصائي أمن المعلومات

– أخصائي أول الامتثال

– متخصص في دعم تخطيط موارد المؤسسات

– المهندس الإنشائي

– مساعد حساب مستحق الدفع

– محامي ثاني

– أخصائي عقود

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي:هنا