كشفت دراسة جديدة نشرت يوم الأربعاء في مجلة آفاق الصحة البيئية إلى وجود مكون يستخدمه الكثير بشكل يومي يتسبب في إضعاف رجال العالم بشكل كبير.

وأوضحت الدراسة أن المبيدات الحشرية الشائع استخدامها في الغذاء تقلل الخصوبة لدى الرجال في جميع أنحاء العالم، وفقًا لشبكة CNN الإخبارية.

وأشارت الدراسة إلى أن المبيدات الحشرية المستخدمة في منازلنا و حدائقنا واطعمتنا التي نتناولها في انخفاض كبير في عدد الحيوانات المنوية بين الرجال، وفقًا لتحليل جديد للدراسات على مدار الخمسين عامًا الماضية.

وقالت ميليسا بيري، كبيرة الباحثين في الدراسة: “على مدار 50 عاما، انخفض تركيز الحيوانات المنوية بنحو 50% في جميع أنحاء العالم”.

وأضافت بيري أن الدراسة الجديدة توضح وجود علاقة قوية بين اثنين من المبيدات الحشرية الشائعة – الفوسفات العضوي وكربامات الميثيل N – وانخفاض تركيز الحيوانات المنوية.