أوضح الدكتور باسم كردي استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية، مدى حقيقة أضرار المعطرات الجوية على الصحة.

وبين كردي أن التعرض بشكل عام للعطور والفواحات، وغيرها لا يؤثر بشكل سلبي على الإنسان الطبيعي لكنها قد تؤثر سلبا على أصحاب الأمراض الصدرية.

وأشار إلى أن عدد ساعات التعرض لتلك الروائح العطرية، ونسبة تهوية المكان من العوامل التي يجب مراعتها حتى لا يحدث ضرر على المدى البعيد.