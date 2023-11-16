أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن الهلال بحاجة لاعب بديل لنيمار دا سيلفا، لافتًا أن هناك أسماء مطروحة مثل ديبالا وفرنانديز .

وقال الجاسر خلال حديثه على برنامج المنتصف :” أن الهلال يحتاج لاعبين من هذه النوعية حتى يعوضون نيمار وهم على مستوى عالي في صناعة اللعب .”

وأضاف :” أن الهلال بحاجة إحضار هؤلاء اللاعبين لأن معظم الأندية لا تستغني عن لاعبين مهمين وأساسيين في مرحلة منتصف الموسم.”