أوضح الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، أن الهلال بحاجة لاعب بديل لنيمار دا سيلفا، لافتًا أن هناك أسماء مطروحة مثل ديبالا وفرنانديز .
وقال الجاسر خلال حديثه على برنامج المنتصف :” أن الهلال يحتاج لاعبين من هذه النوعية حتى يعوضون نيمار وهم على مستوى عالي في صناعة اللعب .”
وأضاف :” أن الهلال بحاجة إحضار هؤلاء اللاعبين لأن معظم الأندية لا تستغني عن لاعبين مهمين وأساسيين في مرحلة منتصف الموسم.”
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: الهلال بحاجة لاعب بديل لنيمار وهناك أسماء مطروحة مثل ديبالا وفرنانديز #المنتصف pic.twitter.com/YquUn1j3rR
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 15, 2023
مالك الا نيمار انتظر 8 شهور