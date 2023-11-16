أكد الناقد الرياضي منار شاهين، أن بعض اللاعبين يخشون الإصابات وذلك ينعكس على شراستهم مع المنتخب.
وقال شاهين خلال حديثه على قناة المنتصف:” أعتقد أن مانشيني لم يصل لمرحلة التهور ونحن بحاجة لاعب يقاتل نحو الشعار .”
وأضاف :” في بعض الأحيان حتى التكتيك”، لافتًا أن هذه الشراسة يفتقدها صفوف الصف الأول .
فيديو | الناقد الرياضي منار شاهين: بعض اللاعبين يخشون الإصابات وذلك ينعكس على شراستهم مع المنتخب#المنتصف pic.twitter.com/fDLgcojlXJ
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) November 15, 2023
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