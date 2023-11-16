أكد الناقد الرياضي منار شاهين، أن بعض اللاعبين يخشون الإصابات وذلك ينعكس على شراستهم مع المنتخب.

وقال شاهين خلال حديثه على قناة المنتصف:” أعتقد أن مانشيني لم يصل لمرحلة التهور ونحن بحاجة لاعب يقاتل نحو الشعار .”

وأضاف :” في بعض الأحيان حتى التكتيك”، لافتًا أن هذه الشراسة يفتقدها صفوف الصف الأول .