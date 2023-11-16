أكد الإعلامي الرياضي حمد الصنيع أن الاتحاد لم يُعد بشكل جيد لكأس العالم من البداية؛ مشيراً إلى أن التخبطات لا زالت مستمرة .

وقال الصنيع :” التخبطات في الاتحاد مستمرة سواء في المفاوضات أو غيره، حتى في الخطة إذا المدرب ما اتوفق معاك لازم يكون حاضر، اليوم لغيت عقد نونو سانتو على أي أساس بدون بديل”

وأضاف ” صعب جدا تجيب مدرب على مستوى عالي بنص موسم قبل كأس عالم بأقل من شهر وعلى دوري جديد بالنسبة له ”