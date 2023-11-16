علق الناقد الرياضي عمر الكاملي، على السماح للاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال سالم الدوسري بمغادرة معسكر المنتخب.
وقال عمر الكاملي، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أن لغة المركز الإعلامي في المنتخب حول السماح لـ سالم الدوسري بالمغادرة دون غيره من المستبعدين تثير الوسط الرياضي قبل مواجهة الهلال والنصر.
وأشار الكاملي إلى أن المؤتمر الصحفي به العديد من التناقضات، منتقدًا لغة الخطاب الإعلامي في إعلان استبعاد سالم الدوسري.
#عمر_الكاملي | لغة المركز الإعلامي في #المنتخب حول السماح لـ #سالم_الدوسري بالمغادرة دون غيره من المستبعدين تثير الوسط الرياضي قبل مواجهة #الهلال_النصر.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/comvILOFBs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 15, 2023
صادق ولكن تبان الحقيقة وقت مباراة الديربي اذا تمت مشاركته تتضح الصورة ويتم الجلد
وش ذا المحلجه الى تطلع في القنوات الحكوميه
وتهاجم كابتن وقائد المنتخب السعودي
هزلت والله