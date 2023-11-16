علق الناقد الرياضي عمر الكاملي، على السماح للاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال سالم الدوسري بمغادرة معسكر المنتخب.

وقال عمر الكاملي، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية، أن لغة المركز الإعلامي في المنتخب حول السماح لـ ‎سالم الدوسري بالمغادرة دون غيره من المستبعدين تثير الوسط الرياضي قبل مواجهة الهلال والنصر.

وأشار الكاملي إلى أن المؤتمر الصحفي به العديد من التناقضات، منتقدًا لغة الخطاب الإعلامي في إعلان استبعاد سالم الدوسري.