دخل الناقدين الرياضيين مساعد الجريسي وعايد الرشيدي في نقاش حاد خلال الحديث عن آداء الفرق والحكام الآسيويين.
وقال مساعد الجريسي :” التوفيق من الله ممكن تقدم أفضل مستوى ويجيك “عوض خميس” ما يطلعها أوت”.
فيما رد عليه عايد الرشيدي قائلاً ” أو ممكن يجيك نيشيمورا”.
مساعد الجريسي :
ممكن تقدم مستوى ويجيك "عوض خميس" ما يطلعها أوت ..
عايد الرشيدي :
ممكن يجيك "نيشيمورا" !#الحصاد_الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@ayed7171 @M__ALjeraisy pic.twitter.com/E4HdRZWwqT
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 15, 2023
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