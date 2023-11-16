دخل الناقدين الرياضيين مساعد الجريسي وعايد الرشيدي في نقاش حاد خلال الحديث عن آداء الفرق والحكام الآسيويين.

وقال مساعد الجريسي :” التوفيق من الله ممكن تقدم أفضل مستوى ويجيك “عوض خميس” ما يطلعها أوت”.

فيما رد عليه عايد الرشيدي قائلاً ” أو ممكن يجيك نيشيمورا”.

 