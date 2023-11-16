أكد الناقد الرياضي على المرشود، أن إدارة الاتحاد لن توفق في قرار توقيت إقالة نونو سانتو.
وقال المرشود خلال حديثه على برنامج برا الـ 18:” أن قرار إقالة المدرب نونو سانتو خاطئة بالتوقيت “، لافتًا أن الموضوع فيه أمور مالية .
يُذكر أن الاتحاد قد أقال المدير الفني للفريق نونو سانتو، وذلك لعدم تحقيق النتائج المرجوة، على أن يقوم النادي بدفع باقي مستحقات سانتو لمدة 8 أشهر.
علي المرشود:
لم توفق إدارة الاتحاد في قرار توقيت إقالة نونو سانتو#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/lj4RaxHw4A
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 15, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً