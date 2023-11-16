انتقد الناقد الرياضي نبيل نقشبندي، قيام المدير الفني للمنتخب مانشيني بضم لاعبين صغار جدد لم يلعبوا لدقائق كثيرة مع أنديتها.
وقال نبيل نقشبندي، عبر برنامج الديوانية على القنوات الرياضية السعودية: “كيف استطاع مانشيني مدرب المنتخب اكتشاف مواهب لم تلعب أكثر من 30 دقيقة مع فريقها، ثلاثة لاعبين معروفين في المنتخب فقط”.
واستهجن نقشبندي قيام مانشيني بالتجربة في مباراة رسمية هامة معتبرًا ذلك “مخاطرة”.
#نبيل_نقشبندي | كيف استطاع #مانشيني مدرب #المنتخب اكتشاف مواهب لم تلعب أكثر من 30 دقيقة مع فريقها، ثلاثة لاعبين معروفين في المنتخب فقط.#الديوانية#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/iwAnY9oHxO
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 15, 2023
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