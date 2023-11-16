أكد الناقد الرياضي علي العنزي أن أرقام مدرب النصر لويس كاسترو مبهرة، وأن دوري روشن محظوظ بوجوده، حيث أنه أكثر مدرب حقق انتصارات بالعالم، بحصيلة 47 انتصار.
وأضاف أنه تفوق على المدرب غوارديولا والذي حقق 40 انتصار، كذلك أنشيلوتي صاحب الـ 37 انتصار، وأيضًا جيسوس.
فيما علق بسام الدخيل أن الأمر يجب ان يتم بشكل نسبة وتناسب، وأنه لا يمكن أن نقارن انتصارات مدرب بانتصارات آخر، ولا يكون كل منهما خاض نفس العدد من المباريات.
#علي_العنزي:
كاسترو مدرب #النصر تفوق على غوارديولا وأنشيلوتي وجيسوس بالأرقام@Ali_alabdallh#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/m2wiDgzypO
— #دورينا_غير (@SBA_sport) November 15, 2023
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