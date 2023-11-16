كشفت مصادر أن الفحوصات الطبية التي خضع لها لاعب النصر أيمن يحيى أظهرت حاجته إلى تقوية الرباط الجانبي للركبة، بعد معاناته من ألم في منطقة الفخذ.

وأفادت المصادر بأن اللاعب سيبدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي غدًا في عيادة النادي، على أن يخضع لجلسات تقوية الرباط الجانبي للركبة حتى زوال الآلام والشد العضلي الذي تعرض له اللاعب في التدريب قبل الأخير.

واستبعد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب، يحيى من معسكر الأخضر الذي ينظم حاليًّا في محافظة الأحساء، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، لحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.