وجه قائد المنتخب السوري عمر السومة، رسالة شكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن استقبال المنتخب السوري.

وقال عمر السومة، في رسالة مصورة: “باسمي وباسم كل لاعبين المنتخب السوري حابين نتشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى رأسهم ياسر المسحل على استضافتهم الطيبة وهذا الشيء غير غريب عليهم”.

وأضاف: “الله يوفق المنتخب السعودي بالتصفيات وألف مبروك للمملكة استضافة نهائيات كأس العالم 2034 “.