وجه قائد المنتخب السوري عمر السومة، رسالة شكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على حسن استقبال المنتخب السوري.
وقال عمر السومة، في رسالة مصورة: “باسمي وباسم كل لاعبين المنتخب السوري حابين نتشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم وعلى رأسهم ياسر المسحل على استضافتهم الطيبة وهذا الشيء غير غريب عليهم”.
وأضاف: “الله يوفق المنتخب السعودي بالتصفيات وألف مبروك للمملكة استضافة نهائيات كأس العالم 2034 “.
رسالة شكر من قائد المنتخب الوطني عمر السومة للاتحاد السعودي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال 🇸🇾 🇸🇦
@saudiFF @omaralsomah pic.twitter.com/6KyhcQxSRk
— Syrian Football Association (@SyrianFa1) November 15, 2023
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