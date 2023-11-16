ارتفعت ودائع البنوك السعودية المدرجة في تاسي البالغ عددها 10 إلى نحو 2.5 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث 2023 مقارنة بنحو 2.3 تريليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 8.2%.

و خلال العامين الماضيين، منذ بدء رفع أسعار الفائدة، نمت الودائع في البنوك بنحو 19 في المائة، بفضل نمو الودائع الادخارية والآجلة بنحو 65 في المائة مقابل 1 في المائة فقط للودائع تحت الطلب “المجانية”.

وخلال الربع الثالث، ارتفعت ودائع البنوك بدعم “الادخارية” في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وسط تنافس البنوك على جذب ودائع العملاء بتقديم معدلات فائدة تصل إلى 6 في المائة، ما أثر في معدل نمو الودائع تحت الطلب أو كما تعرف بالودائع “المجانية” التي انكمشت 2.4 في المائة خلال الفترة.

واستحوذ مصرف الراجحي والبنك الأهلي على نحو نصف ودائع البنوك بواقع 48.4 في المائة، إلا أنهما الأقل اعتمادا على الودائع ذات التكلفة “الادخارية والآجلة”.

وحققت البنوك خلال الربع الثالث نموا في صافي أرباحها بواقع 8.9 في المائة كأدنى نمو في 11 فصلا، رغم تحقيقها أرباحا قياسية عند 18.1 مليار ريال، مستفيدة من نمو محافظ التمويل ودخل العمولات وكذلك تراجع المخصصات.