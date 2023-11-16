أنهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الجنوبي بمنطقة الباحة من تنفيذ مشروعين بتكلفة تجاوزت (58) مليون ريال؛ بهدف تعزيز بنيتها التحتية، ورفع كفاءتها التشغيلية.

وبيّنت الشركة، أن المشروع الأول تضمن تشييّد خزّانًا إستراتيجيًا سعته (75,000) م3 في محافظة بلجرشي بتكلفة تجاوزت (56) مليون ريال، لزيادة المخزون الإستراتيجي من مياه الشرب بالمحافظة، كما تضمن المشروع أيضًا تشييّد محطة ضخ بسعة إجمالية بلغت (12,960) مترًا مكعبًا في اليوم، لزيادة السعة التخزينية للمياه؛ بهدف التوسع في التغطية بالخدمات المائية في المحافظة وقراها.

وأوضحت أن المشروع الثاني تضمن استكمال تنفيذ مناهل المياه، وإنشاء خزان بالمزرع وآخر بمحافظة القرى بمنطقة الباحة بتكلفة تجاوزت (2) مليون ريال، ويخدم المشروع: (قرية الحكمان، والحميدان، والأطاولة، وغرب الأطاولة، والقهاد، وبني محمد، والقهبان، والهدوان، وقرية المزرع)، مبينة أن مشروع خزان المزرع سعته 5000 م3، فيما بلغت سعة خزان القرى 5000م3.