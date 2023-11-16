أكد اللاعب النيجيري الدولي السابق مايكل إيمينالو، مدير كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، أن تطور كرة القدم في المملكة تخطى التوقعات.

وقال مايكل إيمينالو، خلال تصريحات صحافية: “بشكل عام، إنه تقدم يفوق ما توقعناه، ولكن من الواضح أن الطموح مرتفع جدًا جدًا. لذلك نتوقع أن يكون هناك المزيد، وسوف نستمر في تشجيع ودعم كل من هو جزء من العملية لإيصالنا إلى حيث نريد أن نكون”.

وأضاف: “أعتقد أننا أنجزنا ما أردنا تحقيقه، وهو الدخول إلى السوق والمنافسة بقوة. لكننا أردنا أيضًا أن نفعل ذلك مع منح كل نادٍ في الدوري فرصة للتحسن. وأعتقد أننا أنجزنا ذلك”.