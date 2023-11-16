صرح مروجوا المباريات أن بطلي العالم للوزن الثقيل ديونتاي وايلدر وأنتوني جوشوا، سيخوض كل منهما مباراة، في نفس الليلة، يوم 24 ديسمبر، في المملكة.

وسيواجه بطل رابطة الملاكمة العالمية السابق، والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية، نظيره السويدي أوتو فالين.

كما سيكون وايلدر في مواجهة بطل مجلس الملاكمة العالمي السابق النيوزلندي جوزيف باركر، وذلك على حلبة المملكة بالرياض.

ومن المتوقع لقاء كل من جواشوا ووايلدر، في حال انتصار كل منهما في الرياض، على أن يكون اللقاء العام المقبل.