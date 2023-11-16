قامت محكمة استئناف مغربية بتشديد عقوبة أربعة رجال أدينوا باغتصاب مراهقة بجنوب البلاد من سنة إلى 4 سنوات سجن.

وتفصيلاً، تعرّضت فاطمة الزهراء، التي كانت تبلغ 15عامًا وقت وقوع الأحداث، للاغتصاب من أربعة رجال في قرية قريبة من مدينة طاطا في جنوب شرق البلاد عام 2021، وقد حملت نتيجة هذا الاغتصاب.

وأفادت محامية المجني عليها بأن محكمة الاستئناف في أغادير قضت بسجن المتّهمين الأربعة أربع سنوات لكلّ منهم بتهمة “هتك عرض قاصر بالعنف”

وقالت المحامية عائشة القلاع: “باعتباري ناشطة في مجال حقوق المرأة، أعتقد أن الحكم غير مرض لكنه أفضل من الأحكام الصادرة في المحكمة الابتدائية”.

وكان صدى القضية تردى في وسائل الإعلام المغربية باعتبارها “تكرارًا” لقضية أخرى حُكم فيها على ثلاثة رجال أدينوا باغتصاب فتاة تبلغ 11 عامًا بشكل متكرّر في مارس الماضي بالسجن لمدة عامين في المحكمة الابتدائية، وهو حكم صدم الرأي العام.

والجدير بالذكر أنه بعد تعبئة قوية للمجتمع المدني، تلقى أحد المتهمين أخيرًا حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا خلال الاستئناف، وحكم على شريكيه بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما.