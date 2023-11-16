أكدت مصادر صحفية اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان لن يقوم بتجديد تعاقد كيليان مبابي، نجم الفريق، إذ يريدون فقط منه تفعيل السنة المتبقية في عقده، وبالتالي لن يضطر ريال مدريد إلى الصراع مع النادي الفرنسي من أجل ضم اللاعب.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مسؤولي باريس سان جيرمان يستبعدون حاليًّا تقديم عرض تجديد للنجم الفرنسي.

وقالت :” أن نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتفعيل شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025″.

وفي السياق، أشارت مصادر أخرى في باريس سان جيرمان إلى أن مبابي يمر بفترة سعيدة حقًّا في النادي الباريسي: “يبدو سعيدًا حقًّا”.

والجدير بالذكر أن الباب سيكون مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.

فيما ذكرت إذاعة “مونت كارلو”، إن ريال مدريد لم يتخلَّ عن حلم التعاقد مع اللاعب، ولكنهم قرروا تغيير إستراتيجية التعاقد معه.