أعربت الفنانة أسيل عمران عن فخرها لمشاركتها كسعودية في مسرحية مصرية بموسم الرياض.
وقالت عمران :” حبيت هذه التجربة لأنها مختلفة جدا كونها مسرحية مصرية، تواجدي كممثلة سعودية في هذه المسرحية بالنسبة لي فخر وشئ جميل جدا”.
وأضافت “حلو اليوم يكون لدينا شباب موجودين يشتغلون كممثلين في المسرحيات سواء الكويتية أو المصرية لنكتسب الخبرات الموجودة في المسرح الخارجي “.
فيديو | الفنانة أسيل عمران: فخورة بمشاركتي كسعودية في مسرحية مصرية في #موسم_الرياض#RiyadhSeason#BigTime #الإخبارية pic.twitter.com/B9hr7olAko
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 15, 2023
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