في لفتة إنسانية قامت إدارة جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، منح درجة الماجستير، للطالبة خلود بتوا، التي وافتها المنية، بسبب إصابتها بسرطان المريء.

وأكدت المشرفة على رسالة خلود الدكتورة فاطمة يوسف أن الطالبة كانت قد أنهت جزءً كبيرًا من رسالتها، حتى أنها كانت قد أعدت البرزنتيشن الخاص بها، وتم مناقشة رسالتها.

وأضافت أن المناقشة تمت بحضور لجنة متخصصة، وبحضور عدد كبير من أهلها، وزملائها، وقامت اللجنة بمنحها درجة الماجستير، وكان عنوان الرسالة: تأثير مكمل مستخلص القهوة الخضراء على زيادة وزن الجسم ومقياس مستوى الدهون لدى البالغين في السعودية.