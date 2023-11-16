أعلنت النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى‬‎ ‎‫توجيه الاتهام لوافد من جنسية عربية بمخالفة (قانون) نظام‬‎ ‎‫المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام مكافحة الغش التجاري.‬‎

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المتهم بتركيب وصناعة وحيازة‬‎ ‎‫ مستحضرات بيطرية مغشوشة وغير مسجلة، وصناعة وطباعة أغلفة‬‎ ‎عليها، وتخزينها ونقلها بما يخالف المقاييس المعتمدة؛ وذلك بقصد‬‎ ‎‫المتاجرة، مما ينتج عنه أضراراً بصحة الحيوان.‬‎

وأحالت النيابة المختصة المتهم للمحكمة، وصدر بحقه حكم يقضي‬‎ ‎‫ بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سنتين)، وإبعاده عن المملكة بعد‬‫انتهاء محكوميته.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يمارس مثل هذه السلوكيات المجرمة، التي تؤثر على حماية الثروة الحيوانية، وستطالب بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.