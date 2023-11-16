أكدت تقارير إعلامية، على وجود أزمة قضائية تهدد البرازيلي نيمار جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، والذي يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” أنه تم إحالة نيمار إلى المحكمة الصناعية، بعد رفع أم برازيلية لأربعة أطفال، قضية ضد نجم الهلال، بسبب عمالتها بشكل غير قانوني.

وتضمنت دعوى الأم مطالبتها بتعويض يقدر بـ368 ألف يورو من نيمار، حيث ادعت بأنها كانت تعمل في منزله كافة أيام الأسبوع لمدة عامين تقريبًا، خلال الفترة بين يناير 2021 إلى أكتوبر 2022، ليصبح اللاعب مهددًا بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وأفاد محامو العاملة إنها عملت لمدة 60 ساعة في الأسبوع، مقابل 15 يورو في الساعة، دون السماح لها بأية إجازة، وأجبرت على العمل نحو أسبوعين قبل ولادة طفلها الرابع قبل الأوان، حيث استغل نيمار ظروف الأم البرازيلية لعدم وجود ظروف عمل لائقة.