يخضع أليساندرو فلورينزي لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا للتحقيق بشأن تورطه في أحدث فضيحة مراهنات لكرة القدم الإيطالية.

وفتح مكتب المدعي العام في تورينو تحقيقا بشأن إدعاءات حول تورط فلورينزي في مراهنات رياضية غير قانونية، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب للتحقيق من قبل الإدعاء العام قريبا.

وتعرضت الكرة الإيطالية لفضيحة مراهنات قوية، ضمت ثلاثة من اللاعبين الشباب بالمنتخب الإيطالي منتصف الشهر الماضي، مع فتح تحقيق من جانب هيئة الإدعاء العام في تورينو واتحاد الكرة الإيطالية بشأن الإدعاءات حول المراهنات غير القانونية التي تورط بها ساندرو تونالي لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ونيكولو زانيولو لاعب أستون فيلا ونيكولو فاجيولي لاعب يوفنتوس.