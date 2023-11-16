قرر مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي، اليوم الخميس، تعيين جابر بن سعد الجهني بمنصب الرئيس التنفيذي للمركز.

ووجه رئيس المجلس الدكتور محمد بن ناصر باصّم باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس، الشكر للأستاذ مشعل بن عبدالله الزهراني – الرئيس التنفيذي المكلف – على ما قدمه من جهود خلال فترة تكليفه بالرئاسة التنفيذية للمركز متمنين له دوام التوفيق والنجاح.

ويعد لدى الجهني، الحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبدالعزيز، خبرة علمية وعملية واسعة، ويعد من الكفاءات المتخصصة في مجال القانون الرياضي.