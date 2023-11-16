أعلنت وزارة التعليم أن الطلاب في المراحل الثلاثة، سيتمتعون بأجازتهم، بعد إعلان نتائج اختباراتهم، على أن يتم الانتهاء من التصحيح على موقع نور في أسرع وقت.

وستستمر الإجازة لمدة تسع أيام ابتداءً من اليوم الخميس، حيث أنهى طلاب المراحل الثلاثة، بمدارس البنين والبنات، بجميع مناطق ومحافظات المملكة، أنهوا اختباراتهم.

وحددت التعليم موعد اختبارات الطلاب الذين تغيبوا عن إمتحانات الفصل الأول يعذر، وذلك يوم 12 جمادى الأول، وذلك للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، مع وضع جدول لإمتحانات الدور الثاني.