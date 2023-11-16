اندهش إيهان غوندوغان، وكيل النجم الألماني إلكاي غوندوغان، لاعب برشلونة الإسباني، من التقارير التي خرجت اليوم الخميس، والتى إشارات إلى أن اللاعب يريد اللعب في غلطة سراي التركي ومستعد لبذل مجهود من أجل ذلك.

وأوضح وكيل غوندوغان، في تصريحات إعلامية حقيقة الأمر قائلا: “الأخبار التي ظهرت في الصحافة هذه الأيام عن إلكاي لا تعكس الحقيقة”.

وأضاف وكيل غوندوغان: “لم أقابل أحدًا من غلطة سراي، لا أنا ولا إلكاي نستطيع أن نفهم كيف جاءت هذه الأخبار، اللاعب سعيد للغاية في برشلونة ويركز على ما يريد تحقيقه هناك”.

وكانت صحيفة “سبورت” الإسبانية، قد نشرت تقريرًا يقول إن مسؤولي غلطة سراي التقوا بغوندوغان في ميونخ وتحدثوا حول الأمر، واللاعب قال إنه مستعد للتحدث مع برشلونة بشأن هذه القضية.