قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن توقعات الأرصاد تشير إلى حالة مطرية جديدة ستشهدها مناطق المملكة حتى الأسبوع المقبل.

وأوضح “العقيل” المناطق المتأثرة بهذه الأمطار ومنها المناطق الشمالية، والوسطى، وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن الأمطار ستكون حول المعدلات في بعض مناطق المملكة بالخريف وجنوب منطقة الرياض، بينما ستكون أعلى من المعدل نوعا ما على مناطق وسط وشرق المملكة ومناطق الشمالية.