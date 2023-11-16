علقت رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، على التقارير التي أشارت لرحيله عن مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

وكان اسم هالاند ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى عدة أندية من ضمنها ريال مدريد.

وأكدت رافاييلا على مدى سعادة هالاند في مانشستر سيتي قائلة: “يجب عليك أن تسأله.. ولا أقصد أن أقول العكس؛ لكن أنا أعرف ذلك ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين”.

وأضافت: “بالنسبة لي أرى الطريق بوضوح، النتائج الرياضية العظيمة تأتي عندما تكون سعيدًا. هالاند يؤدي بشكل جيد للغاية، وعندما تكون النتائج جيدة تصبح لاعبًا سعيدًا، هناك شعور جيد لديه ما زال يمتلك الطاقة ليساعد فريقه”.

وتابعت: “نحن جميعًا في القارب ذاته، يجب مناقشة الأمور ومعالجتها بطريقة تجعل الجميع على ما يرام. مرتاحين وراضين عن التجربة التي يعيشونها معًا. أعتقد أنه ليس من الضروري أن نقول إن إرلينغ يفعل ما يريد، هذا غير صحيح. إرلينغ سيفعل دائمًا ما هو جيد بالنسبة له ولمانشستر سيتي، عندما يكون الجميع على استعداد لإجراء تغيير، سيتم ذلك. إنه ليس من نوعية اللاعبين الذين يقولون (أنا سأغادر، وداعًا، لا أريد أن أعرف شيئًا). ليس هكذا تدار الأمور. ولن يحدث هذا لأن الاحترام يأتي قبل كل شيء. إذا قدموا له الاحترام، فسيقدمه هو أيضًا”.