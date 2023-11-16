أصيبت كاثرين راسل مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» نتيجة تعرضها لحادث مروري بينما كانت في طريقها لزيارة قطاع غزة.

وقالت الأمم المتحدة في بيان أن مديرة المنظمة تعرضت لحادث سيارة في مصر أثناء سفرها إلى معبر رفح الحدودي.

وأوضح ستيفان دوغاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة قائلا: «انقلبت المركبة التي كانت تستقلها على جانبها».

وحرصت رئيسة اليونيسف على مواصلة رحلتها لزيارة غزة رغم ذلك، ونصحها الأطباء بعد ذلك بالحصول على علاج من إصابتها، ولذلك اختصرت راسل زيارتها للمنطقة، كما تضمنت زيارتها لقطاع غزة أحد المستشفيات، ودعت إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع.